Суд в Карелии подтвердил законность отстранения от работы педагога — противника вакцинации

Лоухский районный суд встал на сторону работодателя, отстранившего от работы сотрудника образовательного учреждения, не сделавшего прививку от коронавируса.

Как сообщили на сайте местной судебной инстанции, в Лоухский районный суд обратился работник одного из образовательных учреждений района. В иске он оспаривал приказ об отстранении его от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Работник ссылался на Конституцию РФ, полагая вакцинацию от коронавируса добровольной, и просил признать приказ незаконным, взыскав зарплату за время вынужденного прогула.

Работодатель оспаривал иск, объясняя, что прививка против коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, и вакцинация является обязательной для работников образования.

Суд пришел к выводу о необоснованности требований, заявленных в иске, встав на сторону работодателя. Согласно действующим постановлениям, работники образования для допуска к работе обязаны пройти вакцинацию от коронавируса либо предоставить документы о невозможности вакцинирования по медицинским противопоказаниям. Истец такие документы не предоставил, и работодатель, по решению суда, обоснованно отстранил сотрудника от работы.

Решение суда не вступило в законную силу.