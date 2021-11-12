890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Суд в Карелии подтвердил законность отстранения от работы педагога — противника вакцинации

Новости. Общество
18:40, 18 Ноября 2021

Новости партнеров

Лоухский районный суд встал на сторону работодателя, отстранившего от работы сотрудника образовательного учреждения, не сделавшего прививку от коронавируса.

Как сообщили на сайте местной судебной инстанции, в Лоухский районный суд обратился работник одного из образовательных учреждений района. В иске он оспаривал приказ об отстранении его от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Работник ссылался на Конституцию РФ, полагая вакцинацию от коронавируса добровольной, и просил признать приказ незаконным, взыскав зарплату за время вынужденного прогула.

Работодатель оспаривал иск, объясняя, что прививка против коронавируса внесена в календарь  профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, и вакцинация является обязательной для работников образования.

Суд пришел к выводу о необоснованности требований, заявленных в иске, встав на сторону работодателя. Согласно действующим постановлениям, работники образования для допуска к работе обязаны пройти вакцинацию от коронавируса либо предоставить документы о невозможности вакцинирования по медицинским противопоказаниям. Истец такие документы не предоставил, и работодатель, по решению суда, обоснованно отстранил сотрудника от работы.

Решение суда не вступило в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-18 18:43:22
Бывает, что нельзя вакцинироваться. Что тогда делать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 14:38
Обществоведение
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
Как древние жители Карелии выстраивали взаимоотношения с соседями в эпоху престижной экономики.
Сколько стоит охрана власти 3
17.11.2021 15:30
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»