Суд в Карелии приговорил водителя к условному наказанию за взятку сотруднику ГИБДД

В Кемском районе судили водителя, который дал 30 тысяч рублей сотруднику ГИБДД, чтобы у него не отобрали права за пьяную езду, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 1 января житель Кемского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, передвигался по улицам Кеми и был остановлен сотрудники ДПС. В ходе проверки документов было установлено, что водитель лишен права управления транспортными средствами.

Водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, передал начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Кемскому району взятку в сумме 30 тысяч рублей за сокрытие факта административного правонарушения, а также возврат ему изъятой автомашины.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно.