Суд в Карелии рассказал, где чаще всего совершают преступление пьяные воры

Суд назвал самые распространенные виды "пьяных" краж в Суоярвском районе Карелии.

С января по август 2019 года по краже осуждены 22 человека. В отношении 6 граждан дела прекращены по не реабилитирующим основаниям: в связи с примирением сторон (2), в связи с деятельным раскаянием (3), в связи с наличием психического заболевания, которое делает невозможным назначение и исполнение наказания (1). В отношении одного человека применены принудительные меры медицинского характера.

В состоянии алкогольного опьянения совершили хищение более половины осужденных, при этом для большинства из них целью совершения кражи послужила последующая реализация краденого имущества для приобретения спиртных напитков.

Самыми распространенными в Суоярви и Суоярвском районе стали кражи из дачных домиков и гаражей. Добычей преступников являются алюминиевые бидоны, металлические бочки, покрышки, домкраты, диски литые, электрогенераторы, мотопомпы, сварочные аппараты.

Учитывая наступление осенне-зимнего периода, владельцам дачных участков напоминают о необходимости принятия мер по сохранности своего имущества. При обнаружении на территории дачных поселков лиц, а также транспортных средств, вызывающих подозрение, следует незамедлительно сообщить об этом в Дежурную Часть ОМВД России по Суоярвскому району по телефону 02.