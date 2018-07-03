Суд в Карелии вновь отложил завершение процедуры банкротства Кондопожского ЦБК

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Арбитражный суд Карелии в очередной раз продлил срок конкурсного производства признанного банкротом ОАО "Кондопога".
Конкурсный управляющий ходатайствовал продлить процедуру на шесть месяцев, мотивируя это тем, что не завершены мероприятия конкурсного производства, а том числе по реализации имущества должника. На текущий момент поставлены на кадастровый учет и оформлены в собственность ОАО "Кондопога" 46 объектов недвижимости.
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