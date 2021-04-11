Суд в Карелии заставил женщину поделиться жильем с родными детьми

Сортавальский суд обязал местную жительницу включить детей в число собственников жилья, приобретенного на средства материнского капитала, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы провела проверку по обращению отца несовершеннолетних детей, который сообщил о том, что его бывшая супруга не оформляет право общей долевой собственности на жилье, приобретенное на средства материнского капитала.

Суд установил, что в 2014 году жительница Сортавалы в связи с рождением второго ребенка получила материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Согласно закону, она должна была оформить жилье в общую долевую собственность, в том числе на детей. Однако женщина с момента погашения долга по ипотеке в 2015 году требование закона не исполнила.

В связи с этим прокурор города обратился в Сортавальский городской суд в защиту нарушенных прав несовершеннолетних. Суд удовлетворил иск прокурора и возложил на ответчицу обязанность оформить жилье общую долевую собственность, в том числе на детей, с определением долей по соглашению.

Решение суда в законную силу не вступило.