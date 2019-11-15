Суд в Карелии вынес приговор 80-летней старушке, вонзившей нож в зятя

Пожилой женщине дали за покушение на убийство условный срок.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, судом было установлено, что 1 апреля нынешнего года 80-летняя женщина, находясь у себя дома в городе Сегежа, в состоянии алкогольного опьянения, имея личные неприязненные отношения к своему зятю, вооружилась кухонным ножом и прошла в комнату, где он спал. Она напала на мужчину и причинила ему ножевое ранение груди. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу и остался жив.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы условно.