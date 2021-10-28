Суд в Карелии вынес приговор женщине, накупившей продуктов по чужой карте

Суд Суоярвского района Карелии приговорил местную жительницу за хищение денег с чужой банковской карты к двум годам лишения свободы условно.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что в апреле текущего года 34-летняя женщина гостила у своего знакомого и украла из его куртки банковскую карту. После этого она пошла с ней в магазин и приобрела продукты питания и спиртное на сумму более 2 тыс. рублей.

Как пояснили в прокуратуре, суд решил дать ей условный срок «учитывая характер и обстоятельства совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимой, а также факт возмещения причиненного ущерба».

