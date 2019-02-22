Суд в Карелии запретил мужчине охотиться почти два года

Прионежский районный суд запретил мужчине охотиться 1 год 9 месяцев.

По данным пресс-службы суда, в отношении мужчины были составлены протоколы за нарушение правил охоты.

Установлено, что гражданин Т. находился в охотугодьях Прионежского района с недопустимыми орудиями - петлями из металлического троса. Он охотился на лося, попавшего и запутавшегося в петле. Нарушитель не предъявил охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружья.

Указанные обстоятельства подтвердились доказательствами, имеющимися в материалах дела.

Суд признал гражданина Т. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.37 КоАП РФ, и лишил его права на охоту сроком на 1 год 9 месяцев.

Постановление суда вступило в законную силу.