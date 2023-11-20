Суд в Петрозаводске вынес приговор мужчине, сбросившего свою сожительницу с 5-го этажа

Жителя Карелии признали виновным в убийстве 6-летней давности, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд признал собранные сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел Следкома Карелии достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине, обвиняемого в избиении и убийстве.

Убийство, как установили следствие и суд, мужчина совершил еще в начале июля 2017 года, на почве ревности в пьяном состоянии поссорившись со своей сожительницей. Он жестоко избил женщину, а затем вытолкнул ее из окна 5 этажа. Пострадавшая впала в кому и вскоре скончалась в больнице.

А перед этим, в сентябре 2016 года, также в пьяном состоянии в поселке Рыбрека Прионежского района мужчина поссорился со своим знакомым и избил его бейсбольной битой. Потерпевшего госпитализировали.

Расследование осложнялось отсутствием прямых свидетелей, однако по мере расследования, когда были проведены следственный эксперимент, очные ставки, следователи собрали достаточно доказательств вины.

В результате суд приговорил мужчину в 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.