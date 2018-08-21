Суд вернул прокурору дело в отношении чиновниц мэрии Москвы о трагедии на Сямозере

Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру дело о гибели детей на карельском Сямозере летом 2016 года, фигурантами которого являются начальник управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елена Семкина и бывшая замглавы департамента соцзащиты Татьяна Барсукова.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд в ходе предварительных слушаний вернул дело в прокуратуру", - сказала представитель суда, не уточнив подробностей.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Наталья Степанова уточнила агентству, что дело вернули на доследование. В 2016 году столичный департамент труда и соцзащиты заключил госконтракт с ООО "Парк-отель "Сямозеро" на отдых детей.

Ранее адвокат Дмитрий Лапин, представляющий интересы потерпевших, сообщил ТАСС, что защита чиновниц в ходе предварительного слушания в Басманном суде попросила вернуть дело прокурору. По его словам, у защиты имеются претензии к содержанию обвинительного заключения, однако сторона потерпевших считает их необоснованными. Он добавил, что Семкиной и Барсуковой предъявлено обвинение по ст. 293 УК РФ ("Халатность") за то, что не приняли должных мер предосторожности при оформлении проекта контракта и не контролировали его исполнение. Чиновницы, по его словам, курировали работу по подготовке, оформлению, заключению и реализации госконтракта на отдых детей, которые впоследствии погибли на Сямозере.