Суд вновь оштрафовал руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Котович

Городской суд Петрозаводска оштраофвал за невыполнение законных требований прокурора и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Людмилу Котович.

По данным прокуратуры, Котович привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ ("Умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом").

Основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении послужил отказ Котович выделить по требованию прокуратуры специалиста "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" для участия в проводимой прокуратурой Петрозаводска проверке по факту возможной поставки в бюджетные учреждения фальсифицированной молочной продукции.

"Суд назначил должностному лицу штраф в размере 2 тысячи рублей. Постановление суда не вступило в законную силу", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В 2018 году Котович уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение в связи с отказом в выделении специалиста для участия в прокурорской проверке продавцов овощей и фруктов.