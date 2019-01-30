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Новости. Общество
10:19, 30 Января 2019
фото: ТАСС / Борис Кавашкин

Суд вновь оштрафовал руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Котович

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Городской суд Петрозаводска оштраофвал за невыполнение законных требований прокурора и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Людмилу Котович.

По данным прокуратуры, Котович привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ ("Умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом").

Основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении послужил отказ Котович выделить по требованию прокуратуры специалиста "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" для участия в проводимой прокуратурой Петрозаводска проверке по факту возможной поставки в бюджетные учреждения фальсифицированной молочной продукции.

"Суд назначил должностному лицу штраф в размере 2 тысячи рублей. Постановление суда не вступило в законную силу", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В 2018 году Котович уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение в связи с отказом в выделении специалиста для участия в прокурорской проверке продавцов овощей и фруктов.

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Комментарии

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карел
2019-01-30 10:38:36
Удивительные события происходят в Карелии . Кучи нарушений в минстрое ( с отоплением ,водоснабжением и канализацией , мусором _) , масса нарушений в минздраве ( с лекарствами , оптимизацией) , в минобре ( расстраты бюджетных средств , невыплаты премий , оптимизация школ и садиков ) И НИЧЕГО . Полное молчание прокуратуры и судебных органов .
А Котович которая действует по закону и посылает прокурорских клерков , навязывающих ей не её ведомства работу начинают травить , включая административный ресурс . Очнитесь ,прокуроры , закон один для всех , нет более равных ведомств и чиновников перед ним . Хватит травить грамотного руководителя ведомства , травите " никчёмных" приставов их других ведомств за реальные нарушения законов .
12345
2019-01-30 10:26:53
Странно. А у этого "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" есть ведь какой-то руководитель свой? Прокуратура от этого руководителя требовала выделить специалиста центра? Роспотребнадзор - отдельное от этого центра юрлицо ? Хотя роспотребнадзор тоже не дорабатывает? Контроль за соблюдением требований санпин по несанкционированной торговле у них? Почему не принимают действенных мер?
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