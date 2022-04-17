Суд возбудил дело о банкротстве депутата парламента Карелии

Арбитражный суд Карелии возбудил дело о банкротстве депутата парламента Карелии Владимира Кванина.

Это следует из решения суда по заявлению частного лица. Размер исковых требований к должнику составляет 3,2 млн рублей.

Суд признал заявление обоснованным и назначил процедуру реструктуризации долгов Кванина.

Ранее в интервью «Столице на Онего» он подтвердил, что имел задолженность перед физическими и юридическими лицами. Долги накопились, когда Кванин занимался бизнесом в Костомукше.

Сейчас он возглавляет компанию «МЦЕ Инвест Рус», которая собирается строить первый в Карелии мусороперерабатывающий завод.