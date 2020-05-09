Суд выберет наказание жителю Карелии, который пьяным ездил по поселку

В Беломорском районе 20-летнего юношу, который, не имея прав, пьяным ездил по поселку, ждет суд, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Летнереченский Беломорского района отстранён от управления автомобилем ВАЗ-2107 20-летний водитель в состоянии опьянения не имея права управления транспортными средствами. Автоинспекторами ГибддБеломорска составлены соответсвующие административные материалы.

Водителя ждет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или административный штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. Решение примет суд.