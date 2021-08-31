Суд выдворил из страны граждан Турции, нарушивших пограничный режим в Карелии

Суд Лахденпохского района назначил двум гражданам Турции штрафы и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

В Лахденпохском районе суд привлек к ответственности двух граждан Турции за нарушение правил въезда и пребывания в пограничной зоне.

Суд установил, что 19 августа эти граждане находились в одном из поселков Лахденпохского района, в пределах пограничной зоны Республики Карелия. При этом документов на право въезда и пребывания в погранзоне у иностранцев не было.

В результате, поскольку граждане Турции совершили правонарушение в области законодательства о государственной границе РФ, суд назначил им штрафы, а также принудительное выдворение за пределы Российской Федерации.

Постановления в законную силу не вступили.