Суд выселил из квартиры на улицу больную таксу

В Сыктывкаре местный житель добился через городской суд принудительного выселения собаки из принадлежащей ему квартиры.

Отмечается, что мужчина жил вместе с отцом, которому и принадлежала такса. Об этом сообщает информагентство "Комиинформ".

Истец жаловался, что животное ослаблено из-за травм и по этой причине собаку редко выгуливали. Кроме того, таксе приходилось испражняться прямо в жилом помещении, на коврик в прихожей. Эксперты заключили, что в квартире действительно присутствовал запах животного, на полу имелись следы потемнения и грибок, который проявляется от постоянного увлажнения. Изнаночная сторона коврика - в характерных разводах от испражнения животного, окрасочный слой полов разрушен.

Городской суд встал на сторону истца - хозяина таксы обязали убрать животное из квартиры, так как он должным образом не ухаживал за животным и таким образом нарушил нормы российского законодательства.