Суд заменил Левину штраф в 3 тысячи рублей на замечание по делу о незаконном хранении трех ружей

Городской суд Петрозаводска пересмотрел административное дело о незаконном хранении оружия в отношении экс-мэра Петрозаводска, руководителя отделения Пенсионного фонда в Карелии Николая Левина.

Напомним, в начале 2018 года мировой суд признал Николая Левина Виновным по по ч.6. ст. 20.8 КоАП РФ "Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения", оштрафовал его на 3 тысячи рублей, а оружие – три охотничьих ружья, в том числе иж-54. - конфисковал.

Чиновник с этим не согласился и подал апелляционную жалобу в Петрозаводский городской суд с требованием пересмотреть судебное решение, так как его действия мировой неправильно квалифицировал. Сам он признал вину в нарушении.

В четверг, 15 марта, он рассказал в суде, что из-за большой нагрузки на работе в 2017 году не было времени побывать на охоте. Из-за этого он не обратил внимания на истекший срок хранения оружия. Штраф оплатил сразу после привлечения к административной ответственности.

Представители Росгвардии в суде просили оставить решение первой инстанции без изменения, так как оно законное и обоснованное, а чиновник хранилось оружие без разрешения более 10 месяцев.

"Жалобу удовлетворить частично, постановление мирового судьи судебного участка о 09.02.2018 об административном правонарушении предусмотренном ч.6. ст. 20.8 КоАП РФ в отношении Левина Николая Ивановича, отменить, производство по делу прекратить", - сказала судья Елена Лазарева.

На основании статьи 2.9 КоАП "Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушении" судья вынесла решение о устном замечании Николаю Левину.

Суд учел, что Левин сам пришел Росгвардию и уведомил о нарушении. Кроме этого, ранее чиновник не привлекался к ответственности за нарушения, связанные с хранением оружия, а также не имеет непогашенных административных штрафов.

Оружие оставлено в Росгвардии до разрешения Левиным вопроса о его дальнейшей судьбе.