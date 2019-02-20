Суд запретил пенсионеру в Карелии хранить оружие из-за болезни

Проверка показала, что у 70-летнего мужчины имеется заболевание, при котором нельзя хранить и пользоваться оружием, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Прионежском районе прокуратура установила, что у 70-летнего владельца охотничьего ружья, имеющего разрешение на право хранения и ношения оружия до 2022 года, выявлено заболевание, которое является противопоказанием к владению и пользованию оружием.

Суд вынес решение об аннулировании разрешения на право хранения и ношения оружия.