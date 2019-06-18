Суд запретил властям отказывать в митингах из-за недостаточных мер безопасности

Конституционный суд России запретил властям отказывать в проведении митингов, ссылаясь на "неопределенность форм и методов обеспечения правопорядка".

По мнению Конституционного суда, такие действия властей приводят к чрезмерному государственному контролю и необоснованному ограничению свободных собраний, а также противоречат Конституции, пишет "Новая газета".

Суд посчитал, что основную ответственность за безопасность на митингах должны брать на себя власти и правоохранители, а не организаторы акций. Поэтому те должны дополнять предложения активистов, а не препятствовать проведению митингов, отмечает КС. В ином случае организаторы могут обратиться в суд, подчеркивается в постановлении.