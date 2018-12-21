Суд запретил жителю Карелии охотиться

Житель Пряжи убил двух лосей в закрытые сроки для данного вида охоты, сообщили в районном суде.

Исходя из материалов дела, мужчина освежевал и транспортировал двух лосей в закрытые сроки для данного вида охоты.

Суд наказал мужчину – лишил права на охоту сроком на один год.

Мужчина посчитал, что добычей охотничьих ресурсов он не занимался, поэтому решение мирового судьи является неправомерным.

Пряжинский районный суд оставил его жалобу без удовлетворения.