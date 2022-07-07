Суд заставил работодателя в Карелии заплатить уволенной сотруднице за моральный вред

Уволенная с предприятия работница в Сегежском районе Карелии получила деньги за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда только после вмешательства прокуратуры.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Работница написала обращение в надзорное ведомство о том, что при увольнении ей не выплатили компенсацию за неиспользованные дни отпуска на сумму более 60 тыс. рублей.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление в защиту прав работницы. В период судебного разбирательства работодатель перечислил ей невыплаченные отпускные, но этим дело не закончилось.

«Длительная задержка положенных в соответствии с законом выплат повлияла на финансовое положение женщины, причинила ей нравственные страдания, вследствие чего суд удовлетворил заявленные прокурором требования о взыскании компенсации морального вреда», — добавили в прокуратуре.