Суд заставил власти поселка в Карелии оборудовать неровности на дороге

Единственный в поселке Ледмозеро пешеходный переход оказался опасен для жизни и здоровья детей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Муезерского района в ходе проверки в поселке Ледмозеро выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Оказалось, что единственный в поселке пешеходный переход, установленный на автодороге, находящейся в собственности поселения, не был оборудован искусственными неровностями, там отсутствовали освещение и тротуар с ограждением. При этом переход располагался возле местной школы.

Прокуратура потребовала от главы поселения устранить нарушения, однако власти поселка не вняли предупреждению.

Поскольку, в связи с небезопасным обустройством перехода, существовала опасность для жизни и здоровья детей, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать орган местного самоуправление привести переход в надлежащее состояние.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение пока не вступило в законную силу.