Судьба участка под сгоревшим домом в центре Петрозаводска беспокоит горожан

Что могут построить на месте здания 1913 года постройки в центре столицы Карелии?

Пожар, произошедший 28 июня в Петрозаводске, серьезно повредил старинный дом, расположенный внутри дворовой территории на улице Кирова. Причины пожара пока не установлены, но известно, что здание два года пустовало, там обитали бомжи и наркоманы, поэтому возникла версия, что они могли случайно поджечь деревянную постройку.

Судьба участка под постройкой вызывает тревогу у жителей окрестных домов.

«Я понимаю тревогу окрестных жителей, которые по периметру живут, что кто-нибудь купит и сделает там что-нибудь такое, как за «Детским миром». Такие вещи делать нельзя. Посередине кварталов в такой классицистической схеме никогда здания не должны быть выше окружающих его домов», - считает известный архитектор Елена Ициксон.

По ее словам, даже если здание снесут, а участок приватизируют, жилой дом там строить нельзя — расположенная рядом газораздаточная станция находится слишком близко. Но для административного здания — место подходящее.

Подробнее читайте в материале «Не культурное наследие, но лакомый кусок».