Судебные приставы Карелии нашли алиментщика в Башкортостане

Должник из Сортавалы отказался выплачивать алименты и уехал в Башкортостан, сообщили в управлении судебных приставов Карелии.

Должник уклонялся не только от уплаты алиментов, но и от явки по требованию к судебному приставу. Сотрудником службы был совершен выход по адресу фактического проживания должника, но, как оказалось, со слов родственников, мужчина уехал "на заработки" в Москву.

Приставы дозвонились на один из номеров, принадлежащих должнику. Он в разговоре честно признался, что на сегодняшний день он официально работает в строительной фирме города Благовещенска в Республике Башкортостан.

Удержание алиментов производится из заработной платы должника.