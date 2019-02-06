Судебные приставы Карелии нашли алиментщика в Башкортостане

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Должник из Сортавалы отказался выплачивать алименты и уехал в Башкортостан, сообщили в управлении судебных приставов Карелии.
Должник уклонялся не только от уплаты алиментов, но и от явки по требованию к судебному приставу. Сотрудником службы был совершен выход по адресу фактического проживания должника, но, как оказалось, со слов родственников, мужчина уехал "на заработки" в Москву.
Приставы дозвонились на один из номеров, принадлежащих должнику. Он в разговоре честно признался, что на сегодняшний день он официально работает в строительной фирме города Благовещенска в Республике Башкортостан.
Удержание алиментов производится из заработной платы должника.
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