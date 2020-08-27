Судебные приставы Карелии проведут "горячую линию"

В службе судебных приставов 28 августа будет работать "горячая линия", сообщили в пресс-службе УФССП России по Карелии.

С 12.00 до 13.00 в управлении состоится "горячая линия". В течение часа в call-центре будут работать два телефона с номерами: 8 (8142) 76-58-91 и 8 (8142) 760-976.



Жители Карелии смогут задать вопросы о порядке взыскания алиментов, розыске должника-алиментщика, ограничения права выезда за границу или специального права управления транспортным средством и другом.



На вопросы ответят главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров и уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.



Также можно получить консультацию по вопросам исполнения судебных решений в пользу детей у начальника отдела организации исполнительного производства Дмитрия Киннера.