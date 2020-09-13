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Судебные приставы Карелии сдали более 10 литров крови (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 14 Сентября 2020
фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия
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Карельские судебные приставы пополнили запасы республиканской станции переливания крови

Пресс-служба УФССП по Карелии сообщает, что 27 приставов приняли участие в социальной акции "Милосердие". В общей сложности сотрудники карельского управления сдали свыше 10 литров крови. В этом году акция проходила в третий раз.

В настоящее время республиканская станция ощущает дефицит донорской крови. На 7 сентября остро необходима донорская кровь O(I) Rh (-), A(II) Rh (-), B (III) Rh (+), AB (IV) (-). Недостаточно крови O(I) Rh (+),A(II) Rh (+),B (III) Rh (-), AB (IV) (+), сообщает пресс-служба приставов со ссылкой на информаию станции переливания крови.

Ранее сообщалось, что приставы арестовали элитный автомобиль Jaguar за долг в 14 млн рублей

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