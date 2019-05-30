Судебные приставы Карелии сдали около 20 литров крови

Более 40 сотрудников посетили мобильный пункт заготовки крови, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В Управлении ФССП России по Республике Карелия прошла акция по сдаче крови "Милосердие", в которой приняли участие более 40 сотрудников.

Сдача крови проходила в мобильном пункте Республиканской станции переливания крови, который расположился по соседству со зданием карельского Управления.

В общей сложности было сдано более 17 литров крови – от 350 до 450 мл от каждого сотрудника.