Судебные приставы Карелии сдали около 20 литров крови

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Более 40 сотрудников посетили мобильный пункт заготовки крови, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
В Управлении ФССП России по Республике Карелия прошла акция по сдаче крови "Милосердие", в которой приняли участие более 40 сотрудников.
Сдача крови проходила в мобильном пункте Республиканской станции переливания крови, который расположился по соседству со зданием карельского Управления.
В общей сложности было сдано более 17 литров крови – от 350 до 450 мл от каждого сотрудника.
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