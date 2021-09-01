Судебные приставы в Карелии встали на защиту должников от коллекторов

С начала года в УФССП Карелии составили 12 протоколов о нарушении требований законодательства при взыскании просроченной задолженности со стороны юридических лиц.

Основные выявленные нарушения — несоблюдения условий периодичности личных встреч с должником, телефонных переговоров и сообщений.

Так, в отношении ООО МФК «Веритас» был составлен протокол об административном правонарушении — в нарушение законодательства на телефонный номер заявителя было отправлено 5 смс в неделю. Петрозаводский городской суд назначил организации штраф в размере 20 тысяч рублей.

Аналогичный штраф за такое же нарушение получило ООО ММК «Макро».

Ввело в заблуждение относительно размера неисполненного обязательства заявителя, чей долг был погашен, ООО «Феникс» — суд наказал общество штрафом в размере 60 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения дважды были допущены ООО «Региональная служба взыскания». За каждое правонарушение суд назначил коллекторам штраф в размере 50 тысяч рублей.