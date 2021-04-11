Судебный пристав в Карелии стал мастером спорта России международного класса

Известный карельский пауэрлифтер Кирилл Каява получил удостоверение мастера спорта России международного класса.

Министр образования и спорта республики Роман Голубев на рабочей встрече с представителями спортивной общественности вручил судебному приставу Кириллу Каяве удостоверение мастера спорта России международного класса и нагрудный знак, сообщается на сайте УФССП республики.

Кирилл Каява — мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный участник чемпионатов мира. В конце 2020 года пришел приказ из Министерства спорта Российской Федерации «О присвоении спортивного звания „Мастер спорта России международного класса“» Кириллу Каяве за заслуги в пауэрлифтинге.

На Чемпионате и Первенстве России по пауэрлифтингу в дисциплинах «Жим лёжа» и «Жим классический» в прошлом году карельский тяжелоатлет выступал в личном зачете в весовой категории 120 +. Он выжал от груди в упражнении «Жим лежа» штангу весом в 355 кг — почти в три раза превышающей его собственный вес. Кирилл Каява стал призером Чемпионата России, завоевав этот титул второй раз.

В 2019 году на счету спортсмена также несколько блестящих побед: установлен новый рекорд Республики Карелия среди ветеранов пауэрлифтинга по жиму; завоевана «золото» на Чемпионате и Первенстве России. С Чемпионата и Первенства мира в Токио Кирилл Каява вернулся бронзовым призером.

Ранее сообщалось, спортсмен из Карелии завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по тхэквондо.