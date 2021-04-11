Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дело об избиении заключенного в колонии Карелии отправлено на дорасследование 6
11.04.2021 16:26
Объявлен в розыск мужчина, который ушел из инфекционной больницы в Петрозаводске и пропал 2
11.04.2021 21:17
Ослепленный солнцем водитель не попал в полосу на дороге в Петрозаводске и устроил ДТП (ВИДЕО) 3
11.04.2021 14:53
Кратковременное тепло идет в Петрозаводск 1
11.04.2021 13:57
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 2
Сегодня 09:43
Автохлам 10 лет не могут убрать с центральной улицы Петрозаводска (ФОТО) 9
11.04.2021 12:39
На следующей неделе в Россию придет похолодание 1
11.04.2021 18:40

Судебный пристав в Карелии стал мастером спорта России международного класса

Новости. Спорт
10:30, 12 Апреля 2021
фото: © ФССП России по Карелии
Загрузка...

Известный карельский пауэрлифтер Кирилл Каява получил удостоверение мастера спорта России международного класса.

Министр образования и спорта республики Роман Голубев на рабочей встрече с представителями спортивной общественности вручил судебному приставу Кириллу Каяве удостоверение мастера спорта России международного класса и нагрудный знак, сообщается на сайте УФССП республики.

Кирилл Каява — мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный участник чемпионатов мира. В конце 2020 года пришел приказ из Министерства спорта Российской Федерации «О присвоении спортивного звания „Мастер спорта России международного класса“» Кириллу Каяве за заслуги в пауэрлифтинге.

На Чемпионате и Первенстве России по пауэрлифтингу в дисциплинах «Жим лёжа» и «Жим классический» в прошлом году карельский тяжелоатлет выступал в личном зачете в весовой категории 120 +. Он выжал от груди в упражнении «Жим лежа» штангу весом в 355 кг — почти в три раза превышающей его собственный вес. Кирилл Каява стал призером Чемпионата России, завоевав этот титул второй раз.

В 2019 году на счету спортсмена также несколько блестящих побед: установлен новый рекорд Республики Карелия среди ветеранов пауэрлифтинга по жиму; завоевана «золото» на Чемпионате и Первенстве России. С Чемпионата и Первенства мира в Токио Кирилл Каява вернулся бронзовым призером.

Ранее сообщалось, спортсмен из Карелии завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по тхэквондо.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Негодяй
2021-04-12 11:25:53
А каковы успехи по основному месту работы, на котое делается такой упор? А да, на прошлой недели ржавую четверку арестовали, где расходы на ее оценку, доставку продажу будут в два раза выше, чес сама машинка. Хорошо так работать.
наташка
2021-04-12 10:53:48
И по привычке ксиву достал
Серж
2021-04-12 10:40:27
Молодец !!! Приятно глазу , хоть этот реальный пристав нормальный .
Жизнь
2021-04-12 10:35:06
Он хоть работает? Долги отжимает?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:43
Политкухня
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 2
Накануне назначения нового главы Петрозаводска депутат Заксобрания Карелии, предприниматель Виталий Красулин рассказал, каким он видит столицу республики в будущем.
«Высший пилотаж финской архитектуры» 5
09.04.2021 12:50
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 11
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 10
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
Вся аналитика

Чтиво

09.04.2021 18:48
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»