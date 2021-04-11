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Спортсмен из Карелии завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по тхэквондо

Новости. Спорт
09:19, 12 Апреля 2021
фото: © instagram.com/vladislavlarin87
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Карельский тхэквондист Владислав Ларин прекрасно выступил на чемпионате Европы в Болгарии, заняв второе место в своей весовой категории.

Владислав Ларин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 87 кг на чемпионате Европы по тхэквондо в Софии. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Артур Парфенчиков.

В финальном поединке с белорусским спортсменом Владислав до последнего боролся на равных. Но в дополнительном четвертом раунде удача оказалась на стороне соперника - всего один балл выиграл Арман-Маршалл Силла у карельского спортсмена.

Глава Карелии поздравил Владислава Ларина с достойным результатом и заметил, что, как говорят спортсмены, "серебро с золотым отливом".

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Комментарии

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наташка
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