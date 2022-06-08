Судебный пристав в Петрозаводске нашел и арестовал спрятанный автомобиль должника

В Петрозаводске приставы забрали автомобиль должника, который задолжал 400 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску в отношении местного жителя находится сводное производство о взыскании штрафов, налогов, коммунальных платежей, а также банковской задолженности, на сумму более 400 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, какой собственностью обладает неплательщик. Согласно сведениям из ГИБДД России, на имя должника зарегистрирован автомобиль Ford. Пристав-исполнитель выписал требование об аресте автомобиля.

На приеме у пристава неплательщик рассказал, что автомобиль находится в другом городе. Судебный пристав, пройдя около здания учреждения, нашел припаркованный автомобиль.

На автомобиль должника наложен арест с транспортировкой на штрафстоянку. Машина будет оценена и продана, чтобы погасить задолженности.