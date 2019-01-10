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Новости. Общество
06:40, 10 Января 2019
фото: Столица на Онего

"Судьи признали, что сами нарушили процедуру судебного производства, и поэтому свое решение отменили"

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Совершенно жуткая история, которая произошла с Девлетом Алихановым, не знает аналогов в нашей стране.

19 сентября 2018 года Президиум Верховного суда заинтересовался самой сутью дела Алиханова, а не только его арестами. Рассмотрение вопроса было отложено и, как выяснилось позже, Верховный суд России запросил материалы уголовного дела в полном объеме, чтобы проанализировать, в том числе, вынесенный приговор – более 130 томов были отправлены в Москву.

Текст постановления от 5 декабря – это 27 страниц машинописного текста, в котором содержатся четкие обоснования, почему Девлет Алиханов не виновен. Из обстоятельного документа видно – судьи Президиума Верховного суда России разобрались в уголовном деле и приговоре, и вынесли справедливое решение.

Уже после того, как Девлет Алиханов оказался на свободе, генеральная прокуратура в рамках надзора вынесла представление на постановление Президиума Верховного суда РФ от 5 декабря. Как рассказали адвокаты Алиханова, в практике высшего судебного органа нашей страны не было ни одного случая, чтобы судьи отменяли собственное решение. Однако, именно это произошло 28 декабря 2018 года.

В своей надзорной жалобе заместитель генпрокурора России написал, что при вынесении постановления об оправдании Алиханова Президиумом был нарушен принцип состязательности сторон.  А именно – решение выйти за рамки рассматриваемого вопроса было принято судьями в совещательной комнате, и представитель Генпрокуратуры якобы был не в курсе, что дело рассматривается в полном объеме, оказался к этому не готов и не смог донести свою позицию. Говоря проще, плохо подготовился.

И судьи Президиума Верховного суда согласились с этими доводами генпрокурора.  При этом в постановлении от 28 декабря они ничего не сказали о том, что на самом деле Алиханов виновен. Нет, они просто признали, что сами нарушили процедуру судебного производства и поэтому сами свое решение отменяют. Почему же на ум сразу приходят строки классика про унтер-офицерскую вдову? Потому что судьи Верховного суда, которые должны являться эталоном всей системы российского правосудия, своим новым решением нарушили сразу несколько важных законов, а это недопустимо.

Как пояснил адвокат Михаил Шогин, решение Верховного суда России от 28 декабря 2018 года носит заведомо незаконный характер. Самое главное - согласно ст.63 Уголовно-процессуального кодекса РФ, один и тот же судья не может дважды участвовать в рассмотрении одного дела и выражать прямо противоположное мнение. А именно так произошло: 5 декабря и 28 декабря – прямо противоположные решения приняты тем же составом судей Президиума.

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