Судимый житель Карелии в начале дачного сезона лишил родственниц электрокультиватора

Полиция Кондопожского района расследует уголовное дело о краже дачного инвентаря, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полици Кондопожского района поступило заявление о краже имущества в одном из СНТ. Две сестры-дачницы из Петрозаводска обнаружили пропажу электрокультиватора из хозпостройки.



Ущерб оценили в 13 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на дачу иногда приезжал родственник хозяек, ранее судимый мужчина 1985 года рождения.

По версии следствия, еще в апреле он наведался в Кондопожский район, чтобы украсть и продать что-нибудь ценное. Оперативники нашли покупателя краденого товара.



Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Фигурант во всем признался, сообщили в МВД Карелии. Ему грозит до пяти лет колонии.









