Судья Носова перенесла оглашение приговора Юрию Дмитриеву на 5 апреля

Городской суд Петрозаводска перенес на 5 апреля оглашение приговора правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвинили в педофилии.

Ранее суд планировал огласить приговор 3 апреля.

"Оглашение приговора перенесено на 5 апреля", - сказали "Столице на Онего" в суде.

Причину переноса не уточнили.

"Дело сложное, позиции защиты и обвинения резко противоположные, суду потребовалось больше времени", - пояснил "Новой газете" адвокат подсудимого Виктор Ануфриев решение судьи Марины Носовой.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.