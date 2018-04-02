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Новости. Общество
13:33, 02 Апреля 2018

Судья Носова перенесла оглашение приговора Юрию Дмитриеву на 5 апреля


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Городской суд Петрозаводска перенес на 5 апреля оглашение приговора правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвинили в педофилии.

Ранее суд планировал огласить приговор 3 апреля.

"Оглашение приговора перенесено на 5 апреля", - сказали "Столице на Онего" в суде.

Причину переноса не уточнили.

"Дело сложное, позиции защиты и обвинения резко противоположные, суду потребовалось больше времени", - пояснил "Новой газете" адвокат подсудимого Виктор Ануфриев решение судьи Марины Носовой.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2018-04-02 15:45:44
ну что горюем понапрасну
айда съедим кружок колбасный
кир
2018-04-02 15:44:18
Мировое сообщество педофилов и диаспора Улицкой и Познера пытаются воздействовать на суд. А тут ещё и местные прихлебатели есть, которые против "антинародного режима".
Саныч
2018-04-02 16:31:32
кир, хорош глупостями бряцать.
Ваня
2018-04-02 15:38:17
Кого же он так напряг,что 9 лет светит?
Andrey+
2018-04-02 14:33:58
Печально, действительно очень грустно от таких приговоров.
Zim
2018-04-02 14:16:46
На какое время?
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