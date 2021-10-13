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Судья утонул на рыбалке в Карелии

Новости. Общество
06:40, 13 Октября 2021
фото: © судьи-россии.рф

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На рыбалке в Калевальском районе утонул судья в отставке из Тверской области Роман Трусов

Как стало известно «Столице на Онего», 4 октября на рыбалке в Калевальском районе утонул 42-летний судья в отставке Кашинского городского суда Тверской области Роман Трусов.

По словам жителей Калевалы, трагедия произошла в Войницкой губе озера Верхнее Куйто. Этот водоем очень большой и довольно богат рыбой: здесь водятся щука, окунь и даже кумжа — разновидность лосося. К тому же, в далеком Калевальском районе мало жителей, что привлекает сюда любителей хорошей рыбалки из других регионов России.

Вот и 4 октября здесь на двух моторных лодках рыбачила компания из шести человек — жителей Тверской области, включая судью в отставке Романа Трусова. По информации наших собеседников, в тот день на озере был сильный ветер, и обе лодки гостей Карелии перевернулись. Рыбаки оказались в холодной воде. Пятеро жителей Тверской области смогли выплыть, за исключением Романа Трусова, который утонул.

Эту информацию нашему изданию неофициально подтвердили в МЧС Карелии и в Верховном суде республики. По имеющейся информации, по данному факту Следком Карелии проводит доследственную проверку.

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Комментарии

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Сергеич
2021-10-13 09:20:43
"Богатые тоже тонут", или "Жернова Господни".
Off
2021-10-13 09:04:16
Всё-таки опасно быть судьей в современной России , грехи сразу тянут на дно ..Прости Господи !
Сергеич
2021-10-13 09:20:12
Off, не, просто надо быть праведным судьей... но это здесь оксюморон...
комба
2021-10-13 08:38:02
Судьба.
Generalus87
2021-10-13 07:34:34
И че?
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