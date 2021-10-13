Судья утонул на рыбалке в Карелии

На рыбалке в Калевальском районе утонул судья в отставке из Тверской области Роман Трусов

Как стало известно «Столице на Онего», 4 октября на рыбалке в Калевальском районе утонул 42-летний судья в отставке Кашинского городского суда Тверской области Роман Трусов.

По словам жителей Калевалы, трагедия произошла в Войницкой губе озера Верхнее Куйто. Этот водоем очень большой и довольно богат рыбой: здесь водятся щука, окунь и даже кумжа — разновидность лосося. К тому же, в далеком Калевальском районе мало жителей, что привлекает сюда любителей хорошей рыбалки из других регионов России.

Вот и 4 октября здесь на двух моторных лодках рыбачила компания из шести человек — жителей Тверской области, включая судью в отставке Романа Трусова. По информации наших собеседников, в тот день на озере был сильный ветер, и обе лодки гостей Карелии перевернулись. Рыбаки оказались в холодной воде. Пятеро жителей Тверской области смогли выплыть, за исключением Романа Трусова, который утонул.

Эту информацию нашему изданию неофициально подтвердили в МЧС Карелии и в Верховном суде республики. По имеющейся информации, по данному факту Следком Карелии проводит доследственную проверку.