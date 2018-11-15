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Новости. Общество
07:40, 15 Ноября 2018
фото: http://www.karel.izbirkom.ru

Судья в отставке получила почетную грамоту Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил судью Конституционного суда республики в отставке Татьяну Фотину почетной грамотой.

Как говорится в указе главы республики, Татьяна Фотина награждена почетной грамотой в честь 25-летия избирательной системы Республики Карелия и за многолетний добросовестный труд.

Татьяна Фотина родилась 23 марта 1954 года в Петрозаводске. В 1989 году окончила Московский Всесоюзный юридический заочный институт.

С 1992 года работала ведущим специалистом, главным специалистом юридического отдела Государственного комитета по управлению государственной собственностью Республики Карелия, юрисконсультом Российско-американского предприятия "Петроинвест", начальником юридического отдела Территориального агентства Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в республике, начальником юридического отдела, заместителем управляющего карельским отделением Сбербанка.

В ноябре 2003 года Законодательным собранием назначена на должность судьи Конституционного суда Карелии. Неоднократно избиралась в состав Совета судей Республики Карелия. Член авторского коллектива, подготовившего научно-практический комментарий к Конституции республики. 3 декабря 2014 года освобождена от должности судьи Конституционного суда Карелии в связи с уходом в отставку.

Татьяна Фотина является членом центральной избирательной комиссии Карелии.

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