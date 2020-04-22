Судно-краболов начали собирать на Онежском судостроительном заводе

В рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии под руководством Николая Патрушева продолжается модернизация одного из крупнейших предприятий республики Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Сегодня министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев посетил Онежский судостроительно-судоремонтный завод. В марте 2020 года предприятие приступило к строительству 7 судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба.





"Это обеспечит загрузку завода на 5 лет серийным строительством судов и позволит параллельно вести проект глубокой модернизации, не отвлекаясь на вопросы поиска новых заказов", - отметил директор завода Владимир Майзус.

Так, 14 апреля 2020 года на АО "ОССЗ" начата резка металлопроката и узловая сборка деталей первого судна-краболова. Сейчас начинается сборка секции судна.





Договоры о строительстве семи судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба, были подписаны между АО "ОССЗ" и Группой компаний "Русский краб" 31 января 2020 года.

Проект краболовных судов разработан компанией "Дамен Инжиниринг" (г.Санкт-Петербург). Суда предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей.

На борту краболовов будет установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел краба с помощью ловушек и его хранение в девяти RSW-танках. Судно по проекту имеет большую кормовую палубу для хранения ловушек. Зона подъема и спуска ловушек и сортировки улова находится на миделе по правому борту судна. После сортировки улова самки и молодняк краба возвращаются в море, а разрешенный к промыслу самец краба отправляется в помещение для взвешивания на главной палубе, из которого живой краб в клетках помещается на хранение в одном из девяти RSW-танков. Разгрузка клеток производится с помощью палубного крана-манипулятора.





"В силу особенностей географического положения судостроение всегда имело приоритетное значение для республики и Онежский судостроительно-судоремонтный завод способствует развитию данной отрасли и пополнению отечественного флота современными судами. Мы уделяем пристальное внимание деятельности предприятия, оказываем всестороннюю поддержку, в том числе содействуем в решении вопросов на уровне федеральных органов власти", - подчеркнул министр экономики Олег Ермолаев.

Закон "квоты в обмен на инвестиции" был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Задача этого закона – вернуть в Россию деньги, которые заработаны на рыбном промысле, для расходования их на строительство новых судов, развитие действующих и строительство новых судостроительных заводов.





Напомним, Онежский судостроительно-судоремонтный завод был основан в 2002 году на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году.

С 2014 года при всесторонней поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, возглавляемой Секретарем Совета Безопасности Н.П.Патрушевым, и решению правительства Российской Федерации АО "ОССЗ" переходит в государственную собственность. Единственным участником общества становитсяФГУП "Росморпорт", по заказам которого с 2015 года заводом построены шесть лоцманских катеров с ледовым усилением проекта ST23WIM, три лоцмейстерских катера проекта 02780М, несамоходный фрезерный земснаряд проекта CSD650, обстановочное судно проекта 3265,две самоходные грунтоотвозные шаланды проекта НВ600, самоходная грунтоотвозная шаланда проекта НВ900, дноуглубительное судно проекта TSHD2000.





В настоящее время на предприятии ведется строительство двух лоцманских катеров с гибридной пропульсивной установкой проекта ST23WIM-Н, двух самоходных грунтоотвозных шаланд проекта НВ600, азимутального буксира проекта ASD3413 ICE.