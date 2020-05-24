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Судно "Маринус" "остановит" движение на трассе "Кола"

Новости. Общество
13:45, 25 Мая 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" 26 мая в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 10.00 до 10.45 для прохода вверх по реке судна "Маринус" с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.


Водителей просят учесть данную информацию.

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