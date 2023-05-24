Судовладелец перенес на сутки перекрытие федеральной трассы в соседнем с Карелией регионе

В среду, 31 мая, на «Коле» разведут мост, чтобы пропустить по Свири сцепку из трех судов, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В среду, 31 мая, на два часа полностью перекроют федеральную трассу «Кола».



Для пропуска трех судов «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озерный-213» разведут мост через реку Свирь.



Как мы сообщали ранее, это должно было произойти 30 числа.



«В связи с тем, что состав судов не успевает подойти ко времени запланированной разводки Лодейнопольского моста, ее перенесут на 31 мая, с 13.00 до 15.00» - сообщил сотрудник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.



Максимальная высота судов 15,5 метра. Мост расположен у города Лодейное Поле в Ленинградской области.