Федеральную трассу в соседнем с Карелией регионе перекроют из-за трех судов

Во вторник, 30 мая, разведут мост, чтобы пропустить по Свири сцепку из трех судов, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Во вторник, 30 мая, в течение двух часов полностью перекроют федеральную трассу «Кола».



Для пропуска трех судов «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озерный-213» с 10.50 до 12.50 разведут мост через реку Свирь.



Максимальная высота судов 15,5 метра, рассказали в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».



Мост расположен у города Лодейное Поле в Ленинградской области.