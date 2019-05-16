Суоярвский хлебозавод могут исключить из программы приватизации

Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал изменения в законе о приватизации, согласно которым из программы распродажи госимущества будет исключен Суоярвский хлебозавод.

Инициатор поправки депутат Андрей Мазуровский напомнил, что в прошлом году завод выставлялся на торги, но власти Карелии приняли решение отказаться от продажи с учетом того, что предприятия стабильно работает с прибылью.

Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять законопроект.

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