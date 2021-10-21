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«Супергном» пришел на службу к спасателям Карелии

Новости. Общество
11:10, 21 Октября 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

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В арсенале Карельской республиканской поисково-спасательной службы появился телеуправляемый подводный аппарат «супергном».

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский. Сегодня, 21 октября мэр принял участие в церемонии вручения аппарата.

По словам Любарского, «супергном» — это дистанционная подводная видеокамера, которая будет применяться для поиска и обследования затонувших объектов, стационарных подводных объектов различного назначения.

«Как отмечают спасатели, использование ГНОМов уменьшает риск для водолаза, повышает безопасность и эффективность работы под водой, снижает стоимость таких работ. Не секрет, что с увеличением глубины погружения или в особо сложных подводных условиях физиологические и психологические возможности человека становятся ограниченными. А ГНОМ способен оперативно и эффективно обследовать глубины. В общем, прибор со всех точек зрения нужный и полезный. Убеждён, что современная техника облегчит работу спасателям», — пишет Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска сообщил, что в центре столицы Карелии появится лошадка.

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Комментарии

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mobikk
2021-10-21 14:58:56
Глубина погружения то какая? И время автономной работы не плохо бы написать.
Кир
2021-10-21 12:42:02
Редакция, верните мне старый ник "кир", к которому я привык и сделал вам рейтинг. У меня свыше 44 тысяч посланий. Уже месяцы прошли, а он "кир" всё ещё временно недоступен. :)
Off
2021-10-21 13:06:10
Админы. Ни в ком случае. Зачем это вам? Забаньте его окончательно . Он даже не понял , за что его забанили. А флудить бесконечно..ума много не надо. ))
Кир
2021-10-21 14:03:31
Off, тебя со справкой никто не спрашивал. Чего не на работе, семьи нет и мама кормит? :)
mobikk
2021-10-21 14:57:40
Кир,
а с каким ников вы сейчас это пишите? Как был "Кир" так он и есть.....бред какой то.
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