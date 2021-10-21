«Супергном» пришел на службу к спасателям Карелии

В арсенале Карельской республиканской поисково-спасательной службы появился телеуправляемый подводный аппарат «супергном».

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский. Сегодня, 21 октября мэр принял участие в церемонии вручения аппарата.

По словам Любарского, «супергном» — это дистанционная подводная видеокамера, которая будет применяться для поиска и обследования затонувших объектов, стационарных подводных объектов различного назначения.

«Как отмечают спасатели, использование ГНОМов уменьшает риск для водолаза, повышает безопасность и эффективность работы под водой, снижает стоимость таких работ. Не секрет, что с увеличением глубины погружения или в особо сложных подводных условиях физиологические и психологические возможности человека становятся ограниченными. А ГНОМ способен оперативно и эффективно обследовать глубины. В общем, прибор со всех точек зрения нужный и полезный. Убеждён, что современная техника облегчит работу спасателям», — пишет Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска сообщил, что в центре столицы Карелии появится лошадка.