Супермаркет на Древлянке продает выпечку, изготовленную с нарушением санитарных норм

Сетевой магазин "СПАР" в Петрозаводске оштрафовали за нарушения при изготовлении выпечки с кремом, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

В отношении ООО "ТД Интерторг" управление Роспотребнадзора Карелии провело проверку, в ходе которой было установлено, что юридическое лицо осуществляет в супермаркете "СПАР", расположенному на бул.Интернационалистов, д.25, свою деятельность по изготовлению с последующей реализацией в торговом зале кондитерских изделий населению: тортов, пирогов бисквитных, кекса.

Постановлением судьи Петрозаводского городского суда ООО "ТД Интерторг" признано виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч руб.

Основанием для привлечения ООО "ТД Интерторг" к административной ответственности явились выявленные 4 декабря 2017 с 10.15 до 16.00 в указанном супермаркете нарушения санитарных норм, выразившиеся в отсутствии необходимого набора помещений для изготовления кондитерских изделий с отделками кремом.

В супермаркете не было отдельной яйцебитни из трех помещений для хранения и распаковки сырья с холодильной установкой, мойки и дезинфекции яиц, получения яичной массы, отдельного помещения выстойки и резки бисквита, отдельного помещения приготовления крема и отделки изделий кремом, отдельного помещения мытья внутрицехового инвентаря и стерилизации мелкого инвентаря.

Фактически обработка яйца куриного (подготовка, мытье, дезинфекция, приготовление яичной массы) осуществляется в мясном цехе кулинарного производства, выстойка и резка бисквита, приготовление крема и отделка изделий - в цехе по изготовлению хлебобулочных изделий (пекарне), мытье внутрицехового инвентаря и стерилизация мелкого инвентаря для кондитерских изделий - в общем помещении моечной совместно с инвентарем и тарой кулинарного производства (мясо, рыба, овощи, кулинарные блюда и изделия).

С данным постановлением ООО "ТД Интерторг" не согласилось и обжаловало его в Верховный суд Республики Карелия.

Решением Верховного Суда Республики Карелия постановление Петрозаводского городского суда оставлено без изменения, а жалоба ООО "ТД Интерторг" - без удовлетворения.