Суперневезучий: После заражения тремя вирусами британца укусила кобра

Британец Иан Джонс стал одним из самых невезучих людей в этом году из-за череды обрушившихся на него опасных недугов.

За одну поездку в Индию он заболел коронавирусом, малярией, лихорадкой Денге, а после этого его ещё и укусила королевская кобра, пишет news.mail.

Уроженец британского острова Уайт Иан Джонс приехал в Индию заниматься благотворительным проектом, но судьба как будто решила испытать его на прочность. В текущем году мужчина перенёс коронавирус, малярию, лихорадку Денге, а в довершение всего его укусила чёрная королевская кобра.

Теперь этот отзывчивый человек сам нуждается в помощи и деньгах на лечение, сбор которых объявили его коллеги.

О свалившихся на британца напастях стало известно из истории на интернет-ресурсе по сбору средств GoFundMe, размещённой его коллегами из организации Community Action Isle of Wight. Бывший медработник Иан Джонс руководит её благотворительным структурным подразделением, которое помогает людям вырваться из нищеты.

Во время своего пребывания в Индии подданный Великобритании сначала заразился малярией, затем перенёс лихорадку Денге, а в марте переболел коронавирусом. Из-за введённых после начала пандемии ограничений он не смог вернуться домой к своей семье и временно обосновался прямо на складе возглавляемого им социального предприятия в городе Джодфуре, где живут и работают местные ремесленники.

Иан Джонс хотел быть ближе к людям, которых поддерживает. На прошлой неделе пёс Рокки, находившийся с мужчиной на том складе, вдруг начал громко лаять. Британец протянул руку, чтобы успокоить питомца, и в этот самый момент увидел чёрную королевскую кобру. Из-за резкого движения смертельно опасный хищник дважды укусил Иана.

Как рассказал журналистам доктор Абхишек Татер, британского пациента доставили в больницу с характерными симптомами сильнейшей интоксикации. В тот момент он находился в сознании, но из-за яда быстро начал терять зрение и ощущать паралич ног. Поначалу у врачей возникло подозрение, что Иан Джонс во второй раз подцепил COVID-19. В итоге тест показал отрицательный результат, но мужчина всё равно попал в реанимацию.

По словам членов семьи Иана Джонса, они не могли поверить в известие о том, что после всех пережитых болезней жизнь мужчины снова оказалась в опасности из-за потенциально смертельного укуса королевской кобры. Но одними переживаниями дело не ограничилось. Помогавший людям бороться с бедностью британец сам оказался на краю финансовой пропасти из-за быстро растущих счетов за медицинское обслуживание в Индии. Для помощи ему был открыт сбор средств на платформе GoFundMe.

На данный момент для Иана Джонса собрали уже около 20 тысяч фунтов стерлингов, и сумма быстро продолжает расти.

Тем временем состояние здоровья мужчины стабилизировалось, но по-прежнему вызывает опасения. Сейчас он абсолютно слеп и страдает параличом ног. Врачи надеются, что со временем эти последствия укуса кобры пройдут, но никаких гарантий не дают.

Как сообщается в тексте на сайте GoFundMe со ссылкой на семью мужчины, из реанимации его собирались перевести в общую палату. Но из-за пандемии больницы в Индии сейчас переполнены пациентами. Иану было бы трудно находиться там из-за его состояния, и к тому же он не хотел занимать "ценное место на кровати". В итоге британец принял решение продолжить лечение в более знакомой обстановке и не побоялся вернуться обратно на базу в Джодхпуре, где его укусила кобра. Пока там за больным ухаживают коллеги, семья продумывает варианты его дальнейшего лечения и возвращения на родину.