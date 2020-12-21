Супружеская пара в Петрозаводске засудила шумных соседей

В Петрозаводске суд взыскал компенсацию морального вреда за нарушение тишины и покоя в ночное время, сообщили в прокуратуре Карелии.

Супружеская пара в Петрозаводске обратились в суд с иском к своим шумным соседям о взыскании компенсации морального вреда в сумме 50 тысяч рублей в пользу каждого из истцов.

Как следовало из искового заявления, жизнь истцов изменилась с момента переезда к ним в 2016 году в дом новых соседей, которые приобрели квартиру этажом выше.

С 2016 года истцы неоднократно обращались в полицию, администрацию Петрозаводска по поводу шумных соседей, которые ночью устраивали у себя дома вечеринки, громко разговаривали, слушали музыку, мешая спать жильцам дома.



На неоднократные просьбы истцов прекратить подобное поведение соседи не реагировали.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что ранее ответчики неоднократно привлекались к административной ответственности за шум, однако свое поведение не изменили, что явилось поводом для обращения истцов с иском в суд.



В ходе судебного заседания установлено, что нарушение тишины и покоя со стороны ответчиков носило систематический характер и делало невозможным полноценный отдых граждан в ночное время.

В результате суд взыскал солидарно с обоих ответчиков в пользу истцов компенсацию морального вреда по 10 тысяч рублей каждому.