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«Суровый гедонизм и дзен Белого моря» победил на всероссийском туристическом конкурсе

Новости. Общество
12:31, 28 Декабря 2021
фото: © zagorizont.me

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Шесть туристических маршрутов по территории Карелии победили во Всероссийском конкурсе АСИ «Открой свою Россию».

Как рассказали в правительстве Карелии, 27 декабря в Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса по проектированию новых туристических маршрутов Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открой свою Россию». Конкурсная комиссия под началом зампредседателя Правительства России Дмитрия Чернышенко выбрала 30 призеров.

В число победителей вошли 6 маршрутов, полностью или частично проходящих по территории Карелии.

«Суровый гедонизм и дзен Белого Моря» — маршрут на парусных яхтах вдоль берегов беломорской Карелии, протяженностью 130 км.

«Берегом Онежского озера. Путешествие по глухим деревням северных вепсов» — пятидневный маршрут протяженностью 1200 км по Карелии, Ленинградской и Вологодской областям вокруг Онежского озера.

«Заповедный Север» — экспедиция в Карелии и Мурманской области по Чупинскому и Кандалакшскому заливам, с посещением Кандалакшского заповедника.

«Ешь, вдохновляйся, люби. Найди свою точку на карте» — трёхдневное гастрономическое путешествие из Санкт-Петербурга по северному Приладожью в Карелии.

«Под зимним солнцем Карелии: активный семейный тур» — недельный маршрут для людей, ведущих активный образ жизни. Пройдет по территории Карелии и Ленинградской области.

«Энергия Ладоги» — еще один маршрут, проходящий по Приладожью в Карелии и Ленинградской области, протяженностью девять дней.

Напомним, проект «Открой свою Россию» направлен на развитие внутреннего туризма. Участники проекта прокладывают интересные туристические маршруты по стране. Организатором проекта выступает АСИ при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития, Минприроды и Минкультуры.

Финалистами конкурса стали 33 продюсера впечатлений с 66 маршрутами, охватывающими все 8 федеральных округов. Больше всего маршрутов из Республики Дагестан — 6, по 5 маршрутов проходят по Республикам Бурятия и Саха (Якутия), по 4 — в Иркутской, Кемеровской, Орловской областям и Республике Карелия. Продюсеры-финалисты представляют 23 субъекта страны.

Всего победителями проекта стало 30 маршрутов по решению конкурсной комиссии, 10 маршрутов выбрали партнеры конкурса в своих спецноминациях. Маршруты-победители получат поддержу АСИ, Ростуризма, корпорации «Туризм.РФ» и партнеров конкурса. В дополнение к этому Ростуризм выбрал проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».

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