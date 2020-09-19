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Суточная статистика заражения коронавирусом в России продолжает расти

Новости. Общество
13:29, 20 Сентября 2020
фото: Илья Тимин
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За последние сутки в России выявлено 6 148 заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждено 6 148 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 397 случаев (25,2%) - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Для сравнения: по данным за 19 сентября за сутки было выявлено 6 065 случаев коронавирусной инфекции, за 18 сентября - 5 905, за 17 сентября - 5 762 случая.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 103 399 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 909 357.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 895 человек. Подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 19 418.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 42,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 364 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20.09.2020 года остаются 241 046 человек.

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Комментарии

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Бездельник
2020-09-20 13:48:27
Как и предполагали вирусологи подошла вторая волна. А там на подходе ещё и третья, если доживём. :)
бюджет
2020-09-20 13:59:57
Бездельник, это не вирусологи, а другие люди планировали волны. Вирусологи вообще говорят, что это блеф. Белоруссия и Швеция в пример.
Бездельник
2020-09-20 14:34:43
бюджет, только почему то от этого блефа умирают люди в больших количествах и по всем странам? :)
Гость
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