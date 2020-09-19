Суточная статистика заражения коронавирусом в России продолжает расти

За последние сутки в России выявлено 6 148 заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждено 6 148 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 397 случаев (25,2%) - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Для сравнения: по данным за 19 сентября за сутки было выявлено 6 065 случаев коронавирусной инфекции, за 18 сентября - 5 905, за 17 сентября - 5 762 случая.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 103 399 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 909 357.



За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 895 человек. Подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 19 418.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 42,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 364 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20.09.2020 года остаются 241 046 человек.