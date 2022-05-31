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Суточное число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно сокращается

Новости. Общество
09:24, 01 Июня 2022
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 45 жителей республики.

На 1 июня в Карелии зарегистрировано 135813 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17888 детей. За прошедшие сутки выявлены 45 инфицированных (9 — дети), из них непривитых — 29 (64,4%). Сутками ранее этот показатель был 57 (12 — дети). Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 210 пациентов, в состоянии средней тяжести — 174 человека, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 133345 человек, за последние сутки — 64.

За сутки смертей от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1510 человек.

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