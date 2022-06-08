Свалка бутылок и банок была обнаружена на острове в Карелии (ФОТО)

Вид одного из карельских островов был испорчен людьми, разбросавшими мусор.

Три мешка банок, бутылок и пластика собрали внештатные инспекторы и сотрудники Национального парка «Водлозерский» на небольшом островке напротив Оятевщины. Об этом информирует паблик «Центр развития социального туризма».

«Это не эхо войны. Это побочный эффект туристической привлекательности Заонежья», — гласит текст поста.

Сообщается, что незаконная стоянка была разобрана, а территория рекультивирована.

Ранее сообщалось, как мэр Петрозаводска Владимир Любарский нашел бутылку во время заплыва на каяке.