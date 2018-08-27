Свалку в Пряже обследуют на наличие опасных отходов

В Карелии специалисты обследуют свалку на наличие опасных отходов, в том числе медицинских.

Как рассказала пресс-секретарь главы Карелии, по итогам выездного совещания 24 августа руководитель республики дал поручение определить объемы ввезенного мусора и подготовить иск о понуждении ООО "Полигон" к его вывозу.

"В исполнение данного поручения началось изучение информации от системы "Платон" о всех транспортных средствах, перевозящих отходы из других субъектов РФ на территорию свалки. "Центр лабораторного анализа и технических измерений" по республике на текущей неделе проведет обследование свалки на предмет наличия опасных отходов, запрещенных к захоронению на свалках, в том числе медицинских отходов", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, в Пряжу в нарушении закона ввозился мусор из Ленинградской области.

В настоящий момент, по данным пресс-секретаря, сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии совместно с представителями Пряжинского лесничества и активистами из числа местных жителей организовано круглосуточное дежурство на въезде на свалку для предотвращения сброса отходов, поступающих из других субъектов РФ.

"Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес Управления Росприроднадзора направлено требование о проведении внеплановой проверки ООО "Полигон" на предмет соблюдения лицензионных требований. Управлением Росприроднадзора подготовлено к предъявлению исковое заявление о приостановлении деятельности ООО "Полигон" в части ввоза отходов из другого региона", - рассказала пресс-секретарь.