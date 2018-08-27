Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:18, 27 Августа 2018

Свалку в Пряже обследуют на наличие опасных отходов

По теме

Фестиваль "Гиперборея" признан лучшим брендом Карелии в 2018 году
27.08.18 17:20
Пожар в Успенской церкви шокировал представителей власти Карелии
27.08.18 15:32
"Будем обращаться в Москву, жаловаться на коррупцию и волокиту"
27.08.18 15:32
Все новости
Загрузка...

В Карелии специалисты обследуют свалку на наличие опасных отходов, в том числе медицинских.

Как рассказала пресс-секретарь главы Карелии, по итогам выездного совещания 24 августа руководитель республики дал поручение определить объемы ввезенного мусора и подготовить иск о понуждении ООО "Полигон" к его вывозу.

"В исполнение данного поручения началось изучение информации от системы "Платон" о всех транспортных средствах, перевозящих отходы из других субъектов РФ на территорию свалки. "Центр лабораторного анализа и технических измерений" по республике на текущей неделе проведет обследование свалки на предмет наличия опасных отходов, запрещенных к захоронению на свалках, в том числе медицинских отходов", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, в Пряжу в нарушении закона ввозился мусор из Ленинградской области.

В настоящий момент, по данным пресс-секретаря, сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии совместно с представителями Пряжинского лесничества и активистами из числа местных жителей организовано круглосуточное дежурство на въезде на свалку для предотвращения сброса отходов, поступающих из других субъектов РФ.

"Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес Управления Росприроднадзора направлено требование о проведении внеплановой проверки ООО "Полигон" на предмет соблюдения лицензионных требований. Управлением Росприроднадзора подготовлено к предъявлению исковое заявление о приостановлении деятельности ООО "Полигон" в части ввоза отходов из другого региона", - рассказала пресс-секретарь.

По теме

Фестиваль "Гиперборея" признан лучшим брендом Карелии в 2018 году
27.08.18 17:20
Пожар в Успенской церкви шокировал представителей власти Карелии
27.08.18 15:32
"Будем обращаться в Москву, жаловаться на коррупцию и волокиту"
27.08.18 15:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-08-27 16:02:13
А раньше ( до стрельбы ) где были все контролирующие органы , почему молчали . Ведь законы соответсвующие есть и их надо было выполнять . В отставку надо собирать главных контролёров ведомств . :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Аналитика

Сегодня 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 2
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
Сегодня 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»