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Сванидзе уверен, что открытие бутафорского концлагеря в Карелии может испортить отношения с Финляндией

Новости. Общество
07:15, 16 Ноября 2020
фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Известный российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе считает, что тратить деньги, чтобы показать, какими негодяями были когда-то финны, далеко не лучшая мысль.

Журналист и историк высказал свое мнение об открытии в карельской деревне Ватнаволок бутафорского концлагеря, где будет реализован проект "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов". Николай Сванидзе считает эту идею плохой. Тем более, что наша молодежь до сих пор мало что знает о сталинских лагерях, в которых пытали и убивали своих же сограждан советские же люди, пишет Online812.ru.

"Я не вижу в это идее ничего хорошего. Какое отношение это имеет к патриотизму. У нас, по-моему, Финляндия — одна из немногих соседних стран, с которыми у нас до сих пор неплохие отношения. Мы, видимо, поставили перед собой задачу их испортить. Финляндия – далеко не главный наш исторический противник, чтобы мы вспоминали этот лагерь", - отметил журналист.

Сванидзе уверен, что строить патриотическое воспитание на финском концлагере, когда наша страна была вся, как один концлагерь в это время, не стоит.

"У нас есть музей истории ГУЛАГа. Но его мало кто и посещает. Давайте организуем туда поездки детей. Включим это в школьную программу. Когда я был в Освенциме, снимал там один из фильмов документальных, то видел огромное количество детских автобусов польских и из Германии. Немецким школьникам показывают газовые камеры. Тычут носом, чтобы они видели, что происходило с их страной. Потому что это их концлагерь, не польский. Был только на польской территории. Вот нам бы тоже неплохо бы тыкать носом наших детей в собственную историю. Раз говорим об исторической памяти. Не финской. Что мы будем за финнов каяться. Финны пусть сами каются перед собой", - заявил Николай Сванидзе.

По мнению члена СПЧ при президенте РФ, сегодня важно объяснять детям, что с нами тогда произошло, почему было такое зверство в отношении наших же соотечественников, а не финнов.

"Это гораздо важнее, гораздо интереснее, гораздо драматичнее, чем вот это псевдопатриотическое воспитание на финском лагере", - уверен историк.

Напомним, планы благотворительного фонда "Открытые возможности" возвести на грантовские средства бутафорский концлагерь вызвали скандал. Изначально объект предполагалось построить в дачной деревне Шайдома, затем стройку решили перенести на берег Онего в Кондопоге. Однако местные жители выступили против этой инициативы авторов проекта. Для "концлагеря пришлось искать новое место, которым в итоге оказалась деревня Ватнаволок. Сейчас объект готовится к открытию. Уже в декабре учеников будут свозить в Ватнаволок группами. Для них в музее будет подготовлена программа под названием "Патриотические выходные".

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